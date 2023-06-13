Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışladığı Azerin kimdir? Azerin aslen nereli ve kaç yaşındadır?

Çırpınır Karadeniz türküsünde "Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ’da asmışık biz!" sözüyle saatlerce ayakta alkışlanan Azerin'in hayatı merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile ayakta alkışladığı Azerin'in hayatını araştırdık. Peki Azerin kimdir ve aslen nerelidir? İşte yanıtı...

Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan ziyaretinde verilen yemek davetinde sanatçı Azerin sahne aldı. Azerin sahnede efsane türkü Çırpınır Karadeniz'i seslendirdi. ANcak sözlerindeki değişiklikler taktir topladı. "Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ’da asmışık biz!" şeklinde revize ettiği kısımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalkarak Azerin'i saatlerce alkışladı. Sosyal medyada gündem olan Azerin'in hayatı merak konusu oldu. 

Azerin kimdir

AZERİN KİMDİR?

9 Mayıs 1971 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğdu. Henüz 5 yaşında kariyerine ilk adımı Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu’nda solist olarak çocuk şarkıları söyleyerek başladı. Tüm hayatını müziğe adayan Azerin Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. 

Azerin kimdir

İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça ve bazı Balkan dillerinde türküler ve şarkılar seslendirdi. Dünya çapında adını duyurdu. 

Azerin kimdir

2009 yılında ise TRT Müzik ve TRT Avaz'da programlar yaptı. Çırpınır Karadeniz türküsünü yeniden seslendirdi. Youtube'de patlama olan izlenmeye imza attı. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir davette türkünün yeni versiyonuyla alkış topladı. 

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