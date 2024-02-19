Feyza Altun Kimdir? Avukat Feyza Altun Neden Gözaltına Alındı?

Avukat Feyza Altun kimdir son dönemde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya platformu X üzerinden attığı Tweet sonrası gözaltına alınan Feyza Altun neden gözaltına alındı? Feyza Altun olayı nedir gelin birlikte inceleyelim!

Avukat Feyza Altun Kimdir?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Avukatlık mesleği dışında son zamanlarda yazar kimliği ile de tanınmaya başlayan Feyza Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. "Kadının Fenni" adlı kitabıyla tanınan avukat Feyza Altun, Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusudur. Birçok kadın ve çocuk istismarı davasını temsil eden Avukat Feyza Altun, şu anda Fox TV'de yayınlanan "Ne Seninle Ne Sensiz" programında danışman avukat olarak görev yapıyor. Feyza Altun, paylaşımları ve fikirleri nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da düşüncelerini özgürce paylaşıyor.

Feyza Altun Ne Paylaştı?

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Feyza Altun Aslen Nereli? Kaç Yaşında?

1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğan Feyza Altun, son dönemde ismi sıklıkla merak edilen ve araştırılan bir isim haline geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Feyza Altun, avukatlık yapmaktadır ve İlker Sungurlar ile evlidir. Bu evlilikten bir de oğlu olan avukat, yaptığı çalışmalarla da son zamanların merak edilen isimlerinden biri oldu. İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere üç dili akıcı bir şekilde konuşan Altun, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan Feyza Altun, aynı zamanda CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu'nda kadın haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.