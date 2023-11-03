Hasan Nasrallah kimdir? Hasan Nasrallah Kimlerin Lideridir?

Lübnan Hizbullah'ı lideri Seyyid Hasan Nasrallah, filistin-İsrail savaşında söyledikleri ile sosyal medyada gündeme oturmuş durumda. Hasan Nasrallah 30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un Burç Hamud bölgesinde doğdu. Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir.

Hasan Nasrallah'ın Eğitim Hayatı

Hasan Nasrallah, 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında kaçmak zorunda kalmış, ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne yerleşmiştir. Hasan Nasrallah, gittiği El Bazuriye köyünde Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Hasan Nasrallah, Irak'ta Şiî eğitimi görmüş, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musavi'nin kurduğu okulda eğitimine devam etmiştir.

Hasan Nasrallah, 1982 yılında İsrail'in Lübnan'a uyguladığı işgal etme politikasından sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail'i Lübnan'dan kovalamaya adadı.

1992 yılında Abbas Musavi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 Lübnan Savaşı sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail'in attığı bombalarla imha etti. İsrail'in bu saldırısında Hasan Nasrallah sağ olarak kurtulmayı başardı.