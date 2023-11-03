İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze Kenti Kanalizasyon Sularının Altında Kalabilir

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze Kenti Kanalizasyon Sularının Altında Kalabilir

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Zeytun Mahallesi ve En-Nefak bölgesinde kent sakinlerinin yarısına hizmet veren ana kanalizasyon hatlarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail bombardımanları nedeniyle kentin büyük bir kesiminin kanalizasyon suları altında kalmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Bu durumun bölgede büyük sorunlara yol açacağı, çevre felaketine neden olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

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