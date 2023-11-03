Giresun'da Filistin İçin Farkındalık

Giresun'da İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla temsili enkaz oluşturuldu.



Kent meydanında hazırlanan sergide İsrail'in bombalı saldırılarında yıkılan binalar tasvir edildi.



Sergide Gazze'deki ortamı aktarmak için parçalanmış beton bloklar, zarar görmüş çeşitli ev eşyaları ve oyuncaklar kullanıldı.



Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



