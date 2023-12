Kuralları Yıkan Oscar Ödüllü Parazit Filminin Oyuncusu Ölü Bulundu! Lee Sun-kyun Kimdir? Ünlü Oyuncu Neden Hayatını Kaybetti?

Parazit filmi ile tanınan Lee Sun-kyun arabasında ölü bulundu. 48 yaşında hayata gözlerini kapatan yıldız oyuncu hakkında bir süredir devam eden uyuşturucu soruşturması nedeniyle oyuncunun intihar ettiği iddialarının yanı sıra uyuşturucu nedeniyle öldüğü de düşünülüyor.

Madde kullanımı devam eden Yonhap haber ajansındaki haberlere göre Sun-kyun’un evinde bir not bulundu, bu yüzden intihar etmiş olabileceğinden endişe ediliyor. Kendisine esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları yöneltilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sun-kyun, uyuşturucu sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybetmişti. Ekim ayında çekimleri başlayan televizyon dizisi No Way Out’un kadrosundan çıkarılmıştı.

Güney Kore'de uyuşturucu kullanımı ağır bir suç kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle uzun süredir soruşturması devam eden Lee Sun-kyun en son hafta sonu ifade vermişti ve ifadesinin 19 saat sürdüğü söyleniyor.

LEE SYUN-KUN KİMDİR?

Lee, Güney Kore'nin başkenti Seul'de doğdu. 23 Mayıs 2009'da yedi yıllık kız arkadaşı oyuncu Jeon Hye-jin ile evlendi. Bu evlilikten 25 Kasım 2009 ve 9 Ağustos 2011'de iki oğlu oldu.

Kariyerine müzikal tiyatroda başlayan Lee, uzun yıllar televizyonda küçük ve yardımcı rolleri üstlendi. Tek bölümlük hikâyelerin anlatıldığı KBS kanalının Drama City ve MBC kanalının Best Theater projelerinde başrol olarak yer almaya başlamasıyla durum değişti. Yönetmen Hong Sang-soo'nun çektiği sanat filmleri Night and Day (2008), Oki's Movie (2010) ve Nobody's Daughter Haewon'da (2013) yer aldı. 2019 yılında Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit'te oynadı.