Madrigal Kimdir? Madrigal Ne Anlama Geliyor?

Son günlerde en popüler kelimelerden biri olan Madrigal'ın ne anlama geldiği merak konusu oldu. Çoğu kişi bu kelimeyi Altın Kelebek Ödüllerinde duydu. Peki Madrigal kimdir? Madrigal ne anlama gelir?

Madrigal Kimdir? Madrigal Ne Anlama Geliyor?
Madrigal Kimdir? Madrigal Ne Anlama Geliyor?
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Altın Kelebek Ödül töreninde Madrigal adlı bir grubun üyesi olan Sanlı Akgün'ün katliam yapılan Gazzelileri hatırlatması gündem oldu. Sanlı Akgün'ün İsrail markasının düzenlediği bu ödül törenindeki cesur konuşma sonrası Madrigal kelimesi merak konusu oldu. Peki Madrigal kelimesi nereden geliyor?

Madrigal Kimdir? Madrigal Ne Anlama Geliyor?

Madrigal bir kişi değildir. Orta Çağ sonları Rönesansın başında ortaya çıkar. Dini olmayan vokal müzik kompozisyonunda çok sesli veya iki ile sekiz arasında değişen düzenlemelerle geleneksel olarak enstrüman eşliği olmaksızın seslendirilen müzik türünü kapsar. İlk kez İtalya 14. yüzyılında kiliselerde duyulan bu müzik sistemi daha sonra popüler oldu. Müzik adeta insan ses tınısından çıkartılır. 

madrigal kimdir

Ülkemizde ise 2007 yılında Ceyhun Kaan Karakaş, Salim Kaan Alıcı ve Emre Zeytinci tarafından Kocaeli, Türkiye'de kurulmuş bir alternatif rock grubudur. Grup ilk kez Neogazino albümünü çıkardı. Ancak patlama Seni Dert etmeler şarkısıyla yapıldı. 

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