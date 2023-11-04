100 Yılın 100 Edebi Eseri Sergisi Rami'de!

Rami'de bulunan kütüphane, '100 Yılın 100 Edebi Eseri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 100 yılın en önemli edebi eserlerini ve yazarlarını tanıtarak kitap tutkunlarını adeta büyülüyor. Serginin ve projenin küratörü, yazar Samed Karagöz, , Edebiyat, Sinema, Sanat, Mimari ve Musiki alanında 5 kitabı edebiyatseverlere sunuyor.

Edebiyatın ve Sinemanın zengin dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulmak isteyenler için sergi 25 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.