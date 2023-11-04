100 Yılın 100 Edebi Eseri Sergisi Rami'de!

100 Yılın 100 Edebi Eseri sergisi Rami'de kitap tutkunları ile buluşmaya başladı. Sergide, önemli eserler ve yazarlar hakkında bilgilendirici içerikler bulunuyor. Projenin küratörü ve yazarı Samed Karagöz, projenin 5 kitap ve sergiyi içerdiğini açıkladı.

100 Yılın 100 Edebi Eseri Sergisi Rami'de!
Son Güncelleme:

Rami'de bulunan kütüphane, '100 Yılın 100 Edebi Eseri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 100 yılın en önemli edebi eserlerini ve yazarlarını tanıtarak kitap tutkunlarını adeta büyülüyor. Serginin ve projenin küratörü, yazar Samed Karagöz, , Edebiyat, Sinema, Sanat, Mimari ve Musiki alanında 5 kitabı edebiyatseverlere sunuyor.

Edebiyatın ve Sinemanın zengin dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulmak isteyenler için sergi 25 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Rami # edebiyat # sergi
Çok Okunanlar
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Ölüme Götüren Hata
Ölüme Götüren Hata
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar İyi Parti'de İstifa Eden Edene! | Ulusal Haber İyi Parti'de İstifa Eden Edene! | Ulusal Haber Parmaklarınızı Yedirtecek Leziz Humus Tarifi! Parmaklarınızı Yedirtecek Leziz Humus Tarifi!