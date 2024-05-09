6. Mardin Bienali Başlıyor

İlk kez düzenlendiği 2010 yılından bu yana hem gerçekleştiği coğrafyada hem de küresel ölçekte önemli etkinlikler arasına giren Uluslararası Mardin Bienali'nin 14 yaşını kutladığı 6.cısı 10 Mayıs’ta başlıyor. Direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın yaptığı, Mardin Sinema Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bienalin bu yılki küratörlüğünü Ali Akay üstleniyor.