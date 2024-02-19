İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (20 – 25 Şubat 2024)

Hırçın Kız Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda

Dramaturgi ve rejisini Yücel Erten'in üstlendiği, başlıca rollerini Hakan Meriçliler ile Veda Yurtsever’in paylaştığı Hırçın Kız'ı bu hafta AKM Tiyatro Salonu’nda izleyebilirsiniz. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği, William Shakespeare’in eserlerinden biri olan ‘Hırçın Kız’ 23-24-25 Şubat tarihlerinde AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Yücel Erten’in dramaturji ve rejisiyle sahneye konan oyunda, Sinyor Battista’nın hırçın büyük kızı Katerina ile uysal küçük kızı Bianka’nın evlilik maceraları ele alınıyor.

80 Günde Devr-i Alem Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

80 Günde Devr-i Alem, Jules Verne’nin yazıp Mark Brown’un uyarlaması, Başak Othan’ın çevirisi ve Gökhan Kocaoğlu’nun rejisiyle sahneye taşınıyor.

Oyunun dekor tasarımı Aytuğ Dereli’ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan’a, ışık tasarımı Serhat Akın’a, koreografi Tuğçe Tuna’ya, müzikler ise Oktay Köseoğlu’na ait. Bu keyifli ve eğlenceli oyun bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izlenebilir.

Bir Nefes Dede Korkut Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de

Gökçe Kurt Elitez’in derleyip yönettiği Bir Nefes Dede Korkut, Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyelerini İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının yorumlarıyla yüz yıllar öncesinden sahneye taşınıyor.

Bu keyifli oyunu, bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de izleyebilirsiniz.

Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden) Üsküdar Tekel Sahnesi’nde

Frankenstein 32 Kısım Tekmili Birden Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirci ile buluşuyor. Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, Mine Tüfekçioğlu'nun yönettiği bu klasik oyunda karakterlere Salih Bayraktar ve Levent Aras hayat veriyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen'in, ışık tasarımını Akın Yılmaz'ın, müziklerini Ozan Demir'in, hareket düzenini Ali Ertekin ve yönetmen yardımcılıklarını Doruk Ordu ile Bilal Ercan'ın yaptığı bu klasik bir korku hikayesi, korkunç bir komedi tadında bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesi’nde izleyici karşısında olacak.

Çarpışma Üsküdar Stüdyo Sahne’de

Müge Oskay'ın yazdığı ve Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği Çarpışma oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahne’de seyirci ile buluşuyor.

Orkestrada zil çalan bir müzisyenin, eski karısı ve çocuğunu davet ettiği bir konseri sırasında yaşadığı iç hesaplaşmaların anlatıldığı ve Devlet Tiyatroları, İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini yapan oyun temsilerine devam ediyor. Can Atak’ın tek kişilik müthiş performansını bu hafta Üsküdar'da izleyebilirsiniz.

Her Şey Yolundaymış Gibi Garibaldi Sahnesi’nde

ABD'li yazar Neil Labute'un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı "Ölüler Diyarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı üç kısa oyunundan oluşan Her Şey Yolundaymış Gibi, Dilek Güven rejisiyle bu hafta Garibaldi Sahnesi’nde olacak.

Haftanın Çocuk Oyunu Kırmızı Küre Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği ve 21 Ocak Pazar günü prömiyer yaparak minik izleyicilerimizle buluşan Kırmızı Küre adlı çocuk oyunu bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne’de temsillerine devam ediyor. Yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğu olan Ester'in kırmızı bir küre ile karşılaşması ile gerçekleşen olayların anlatıldığı oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete'ye, kostüm tasarımı Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Önder Ay'a, müzik direktörlüğü İlkay Nişancı'ya, koreografisi Büşra Firidin'e, oyunun animasyonları Muhammed Ali Üzen'e, oyunun illüstrasyonları Senta Urgan’a ve yönetmen yardımcılıkları da Ceren Narinoğlu ile Ece Sarıçoban'a ait.

Oyunda karakterlere ise Çiğdem Aygün, Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla Akın, Yasemin Taş, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş hayat veriyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak çocuk oyunlarına yeni bir bakış getirmek maksadıyla çocuk tiyatrosu uzmanı Doç Dr. Fatma Keçeli de çocuk oyunununda danışman olarak yer alıyor. Bu keyifli eğlenceli çocuk oyununu bu hafta 25 Şubat pazar günü saat 13.00'te Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izleyebilirsiniz.