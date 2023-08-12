Konya'nın acı kaybı! Yörüklerin sesi Zeki Oğuz hayatını kaybetti!

Hayatı boyunca göçebe Yörüklerin mücadelesine kendini adayan Zeki Oğuz tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. Şair, öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı olan Zeki Oğuz 72 yaşındaydı.

Çektiği fotoğraflarla, yazdığı şiir ve öykülerle Konya bozkırlarını anlatan Zeki Oğuz Konya'nın önemli bir fikir adamıydı.

SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNİN ÇOCUKLARI ÖKSÜZ KALDI

Ömrü boyunca yörüklerin sorunları üzerine eğilen Oğuz'u yakın arkadaşları bu şekilde anlatıyorlar. Yaklaşık 50 yıldır mücadele arkadaşımızdır dediği Ünal Erdoğan Oğuz'dan "Onun yüzüne bakmak Anadolu'ya bakmaktır" diyerek bahsediyor.

Zeki Oğuz'un Anadolu Bozkırlarını anlatmak için çektiği fotoğraflardan biri

ZEKİ OĞUZ KİMDİR?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Tatköy'de dünyaya geldi. 1 Ocak 1951'de doğdu. 1966 yılında Erkek Sanat Enstitüsünden mezun oldu. Bir süre Konya'da gazetecilik yaptı. 1976'da memurluk yapmaya başlasa da Sıkıyönetim Yasasına muhalefet nedeniyle işten çıkarıldı. Konya'da bir kitapevi işletti. O sıralarda Çalı dergisini çıkardı. O yıllarda çok sayıda dergi ve gazetede yazılarını, öykülerini, şiirlerini yayınladı. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği üyesiydi.

Eserleri:

Şiir: Kavgadayız Her Saat, Gezgin Yürek

Öykü: Bebek, Hayrat, Adem'iin Kaburga Kemiği, Yüreğimi Getirdim Armağan, Ürkek bir Keklik, Dolav'lı Yılmaz Güney, Seçme Öyküler

Araştırma: Gelenek ve Görenekleriyle Konya Dağ Köyleri, Bir Bozkır Türküsü: Beldeleri ve Yaylalarıyla Konya