Serenay Sarıkaya'nın Ödül Aldığı Anlar Gündem Oldu!

Netflix orijinal dizisi Şahmaran, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından 2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi seçildi. 'En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Serenay Sarıkaya'nın ise coşkulu halleri dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın Ödül Aldığı Anlar Gündem Oldu!
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Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen 22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni  ilginç anlara sahne oldu.

Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde '2023 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahraman' ile '2023 Yılının En Beğenilen dijital Platform Dizisi' ödülünü alan Serenay Sarıkaya'nın coşkusu izleyenleri gülümsetti.

Enerjisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, ödülü almak için sahneye geldiğinde 'Yine ben, yine ben, yine ben' sözleriyle coşkusunu dile getirdi. 

# serenay sarıkaya
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