Sinema sektörü depremzedeleri unutmadı! 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak olan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne’nin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Sinema sektörü depremzedeleri unutmadı! 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak
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Festival bu yıl, 6 Şubat’ta ülkemizi derinden sarsan deprem felaketiyle büyük acıların yaşandığı bölgelere bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı.

Sinema sektörü depremzedeleri unutmadı! 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak - Resim : 1

SİNEMA SEKTÖRÜ DEPREMZEDELERİ UNUTMADI!

Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak. İhtiyaç Haritasının afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.
Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle, proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sinema sektörü depremzedeleri unutmadı! 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak - Resim : 2

“EN İYİ KADIN OYUNCU”

76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne”, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak.

22 Eylül Cuma günü 13.30’da gerçekleştirilecek olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin de katılacağı, Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet aracılığıyla satışa sunulacak.
Sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen “Kuru Otlar Üstüne”, Cannes’daki başarının ardından, anlamlı bir gösterime de imza atmış olacak.

Sinema sektörü depremzedeleri unutmadı! 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak - Resim : 3

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