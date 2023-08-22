Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Erzurum’daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali

Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında şair İbrahim Sadri, kendi şiirleri ve ünlü şairlerin memleket sevdasını dile getirdikleri şiirlerini yorumladığı özel sahne gösterisi “Memleketim Merhaba” ile İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’nde Erzurumlularla buluştu. İbrahim Sadri’ye orkestrasının da eşlik ettiği gösteride, şiirlerle birlikte memleket türküleri ve şarkıları da seslendirildi.

Sezai Karakoç, Nurullah Genç, Bahattin Karakoç, Attila İlhan, Yavuz Bülent Bakiler gibi büyük şairlerin unutulmaz dizeleri eşliğinde benzersiz bir müzikli şiir gösterisi sunan usta yorumcu İbrahim Sadri, Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Gösteride ayrıca Kültür Merkezi’ne adını veren sanatçı İbrahim Erkal da anıldı.

AZİZİYE TABYALARI'NDA TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ

Erzurum’un tarihi dokularından biri olan ve Sultan Abdülaziz döneminde bölgenin tarihi, kültürel ve ticari yollarının korunması ve kontrol altına alınabilmesi için yapılan Aziziye Tabyaları, Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında her gün olduğu gibi dün de tasavvuf müziği dinletisine sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçıların halkla buluştuğu dinleti etkinliği festival boyunca her gün saat 15:00’de halkla buluşuyor. Öte yandan Aziziye Tabyaları’ndaki dinleti sadece Erzururumluların değil Azerbaycan, İran ve Türkmenistan’dan gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

AŞIK FASILLARI!

Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında her gün saat 16:30’da Erzurum Kale Önü’nde gerçekleşen Aşık fasılları etkinliği, Erzurumlu aşıkların karşılıklı atışmalarına ev sahipliği yapıyor. Etkinliğe bölge halkı ve ziyaretçilerin yanı sıra özellikle çocuklar ve gençler de yoğun ilgi gösteriyor.

Palandöken Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü gününde Üç Kümbetler Millet Bahçesi’nde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu izlemeye gelen Erzurumlular etkinlik alanını doldurdu. Erzurumlu sanatçılar Fırat Türkmen ve M. Ahmet Fescioğlu program boyunca Nihat Hatipoğlu’na tasavvuf müziğinden örnekler ile eşlik etti.