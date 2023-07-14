14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı!

BİM Aktüel, 14 Temmuz Cuma kataloğunu yayınladı. Bu hafta, bebek bezinden, elektronik eşyaya birçok üründe indirime giden BİM, 14 Temmuz Cuma kataloğunu yayınladı.

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...