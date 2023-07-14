14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı!

14 Temmuz Cuma kataloğunu yayınlayan BİM, bebek bezinden, elektronik eşyaya birçok üründe indirime gitti.

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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BİM Aktüel, 14 Temmuz Cuma kataloğunu yayınladı. Bu hafta, bebek bezinden, elektronik eşyaya birçok üründe indirime giden BİM, 14 Temmuz Cuma kataloğunu yayınladı.

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı! - Resim : 1

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı! - Resim : 2

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı! - Resim : 3

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı! - Resim : 4

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı! - Resim : 5

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

14 Temmuz BİM kataloğu: Elektronik eşyadan bebek bezine birçok üründe indirime giden BİM Cuma kataloğunu yayınladı! - Resim : 6

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