1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 1 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı dizilerin ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Bu akşam ekrana gelen yapımlardan "Dönence" ve "MasterChef All Star" gibi yapımlar, birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 1 AĞUSTOS SALI GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

1 Ağustos salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle "Dönence" ve "MasterChef All Star" gibi popüler yapımların performansı merak ediliyor.

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

1 AĞUSTOS SALI GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!



TOTAL EN ÇOK İZLENEN DİZİ VE PROGRAMLAR



1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 DONENCE KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 DONENCE (OZET) KANAL D

8 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

9 IP MAN 4 FINAL (Y.S) STAR TV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV