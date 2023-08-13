13 Ağustos Pazar günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, haftanın son iş gününde 13 Ağustos 2023 Pazar günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU

Terminatör: Kara Kader, Sarah Connor'ın Terminatörlere karşı verdiği zorlu mücadeleyi konu alır. Mahşet Günü'nün engellenmesi ve insanlığın kaderinin yeniden şekillenmesinin ardından yıllar geçmiştir. Dani Ramos, sıradan bir hayat süren genç bir kadındır. Ancak geleceğin ölümcül bir Terminatörü, Dani'yi öldürmek için geçmişe gelir. Dani'nin hayatta kalma umudu, gelecekten gelen bir süper asker olan Grace ve Sarah Connor'a bağlıdır. Terminatör Rev-9 ise acımasızca hedefine ilerlemekte ve önüne çıkan her şeyi yok etmektedir. Dani, Grace ve Sarah'nın mücadelesi, T-800 model Terminatör'le karşılaştıklarında zirveye ulaşır. Sarah'ın geçmişi, umutlarını canlı tutan anahtar olur.

Bu film 13 Ağustos Pazar günü ATV 'de 16:40'da yayına girecektir.

OYUNCU KADROSU

Arnold Schwarzenegger - The Terminator

Linda Hamilton - Sarah Connor

Mackenzie Davis - Grace

Gabriel Luna - Terminator Rev-9

Natalia Reyes - Dani Ramos

Edward Furlong - John Connor

Diego Boneta - Miguel Ramos

Brett Azar - T-800

JURASSİC WORLD FİLMİNİN KONUSU

Isla Nublar adasında, 22 yıl önce başlayan Jurassic Park hikayesinin devamı niteliğinde olan "Jurassic World," Simon Masrani tarafından tasarlanan dinozor temalı bir parkın öyküsünü anlatır. Ancak zaman içinde park ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle sıkıntıya düşer. Ziyaretçi ilgisini çekmek amacıyla riskli bir planla yeni bir dinozor türü yaratılmaya karar verilir. Ancak bu plan, büyük bir tehlikenin ortaya çıkmasına yol açar.

Bu film 13 Ağustos Pazar günü Kanal D' de 20:00'da yayına girecektir.

OYUNCU KADROSU

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

Nick Robinson - Zach Mitchell

Ty Simpkins - Gray Mitchell

B.D. Wong - Henry Wu

Judy Greer - Karen Mitchell

Irrfan Khan - Simon Masrani

Vincent D'Onofrio - Vic Hoskins

HABABAM SINIFI: SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Hababam Sınıfı, Özel Çamlıca Lisesi'nin muzip ve haşarı öğrencilerinin maceralarını anlatır. Öğrenciler, sahte diplomalar nedeniyle sınıfta kalmışlardır. Bir öğrencinin çocuğunu okula getirmesiyle komik olaylar başlar. Mahmut Hoca, ağlayan bebekle ilgilenirken sınıfın enerjik karakterleri arasında eğlenceli anlar yaşanır.

Bu film 13 Ağustos Pazar günü Show TV'de 20:00' da yayına girecektir.

OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal

Münir Özkul

Tarık Akan

Halit Akçatepe

Şener Şen

Halit Akçatepe

Ergin Orbey

Feridun Şavlı

Gibi isimler yer alıyor. Daha fazlası için takipte kalın! İyi seyirler!