13 Ağustos Pazar günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?
Sinema severler için hazırladığımız haberimizde 13 Ağustos Pazar günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri hakkında bilgiler... Hangi filmler var? Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir ? İşte detaylar...
Sinema tutkunları, haftanın son iş gününde 13 Ağustos 2023 Pazar günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
Akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.
TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU
Terminatör: Kara Kader, Sarah Connor'ın Terminatörlere karşı verdiği zorlu mücadeleyi konu alır. Mahşet Günü'nün engellenmesi ve insanlığın kaderinin yeniden şekillenmesinin ardından yıllar geçmiştir. Dani Ramos, sıradan bir hayat süren genç bir kadındır. Ancak geleceğin ölümcül bir Terminatörü, Dani'yi öldürmek için geçmişe gelir. Dani'nin hayatta kalma umudu, gelecekten gelen bir süper asker olan Grace ve Sarah Connor'a bağlıdır. Terminatör Rev-9 ise acımasızca hedefine ilerlemekte ve önüne çıkan her şeyi yok etmektedir. Dani, Grace ve Sarah'nın mücadelesi, T-800 model Terminatör'le karşılaştıklarında zirveye ulaşır. Sarah'ın geçmişi, umutlarını canlı tutan anahtar olur.
Bu film 13 Ağustos Pazar günü ATV 'de 16:40'da yayına girecektir.
OYUNCU KADROSU
Arnold Schwarzenegger - The Terminator
Linda Hamilton - Sarah Connor
Mackenzie Davis - Grace
Gabriel Luna - Terminator Rev-9
Natalia Reyes - Dani Ramos
Edward Furlong - John Connor
Diego Boneta - Miguel Ramos
Brett Azar - T-800
JURASSİC WORLD FİLMİNİN KONUSU
Isla Nublar adasında, 22 yıl önce başlayan Jurassic Park hikayesinin devamı niteliğinde olan "Jurassic World," Simon Masrani tarafından tasarlanan dinozor temalı bir parkın öyküsünü anlatır. Ancak zaman içinde park ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle sıkıntıya düşer. Ziyaretçi ilgisini çekmek amacıyla riskli bir planla yeni bir dinozor türü yaratılmaya karar verilir. Ancak bu plan, büyük bir tehlikenin ortaya çıkmasına yol açar.
Bu film 13 Ağustos Pazar günü Kanal D' de 20:00'da yayına girecektir.
OYUNCU KADROSU
Chris Pratt - Owen Grady
Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
Nick Robinson - Zach Mitchell
Ty Simpkins - Gray Mitchell
B.D. Wong - Henry Wu
Judy Greer - Karen Mitchell
Irrfan Khan - Simon Masrani
Vincent D'Onofrio - Vic Hoskins
HABABAM SINIFI: SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU
Hababam Sınıfı, Özel Çamlıca Lisesi'nin muzip ve haşarı öğrencilerinin maceralarını anlatır. Öğrenciler, sahte diplomalar nedeniyle sınıfta kalmışlardır. Bir öğrencinin çocuğunu okula getirmesiyle komik olaylar başlar. Mahmut Hoca, ağlayan bebekle ilgilenirken sınıfın enerjik karakterleri arasında eğlenceli anlar yaşanır.
Bu film 13 Ağustos Pazar günü Show TV'de 20:00' da yayına girecektir.
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal
Münir Özkul
Tarık Akan
Halit Akçatepe
Şener Şen
Halit Akçatepe
Ergin Orbey
Feridun Şavlı
Gibi isimler yer alıyor. Daha fazlası için takipte kalın! İyi seyirler!