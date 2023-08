2023 yılına damga vuran en çok izlenen Güney Kore dizileri! Aşk entrika ve aksiyon dolu diziler...

2023 yılına damga vurarak izleyicileri ekrana bağlayan en popüler Güney Kore yapımları aşkı, entrikayı ve aksiyonu izleyicisine en üst düzeyde yaşatarak medyada inkar edilemez bir yükseliş yaşıyor. Bu yapımlara bir şans verip içinde kaybolacağı diziler arayanlara; romantizm, drama ve gerilim rüzgarlarını hissetmek isteyenlere işte o liste:

2023 YILINDA EN ÇOK İZLENEN GÜNEY KORE DİZİLERİ

CELEBRITY

2023 yılında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Güney Kore dizilerinden biri olan "celebrity", ünlülerin hayatlarına dair sırları ve entrikaları işliyor.

KING THE LAND

"King the Land", tarihi bir zeminde geçen ve kralların hüküm sürdüğü bir dünyada yaşanan güç mücadelelerini anlatıyor. İzleyicileri büyüleyen bir hikaye sunuyor.

SEE YOU IN MY 19TH LIFE

Romantizm ve fantastik öğelerin buluştuğu "See You in My 19th Life", geçmiş yaşamlarda bir araya gelip modern dünyada tekrar karşılaşan iki insanın öyküsünü anlatıyor.

BEHIND YOUR TOUCH

"Behind Your Touch", gizemli olaylar ve karanlık sırların çözülmesine odaklanan bir suç draması. İzleyicileri olayların perde arkasına taşıyan sürükleyici bir senaryo sunuyor.

HEARTBEAT

Romantizm ve duygusal bir hikaye arayanlar için "heartbeat" ideal bir tercih. Başroldeki karakterlerin birbirine duyduğu hisleri anlatan bu dizi, kalpleri ısıtan anlarla dolu.

BLACK KNIGHT

"Black Knight", geçmiş ve geleceğin kesiştiği noktada yaşanan olayları anlatıyor. Gizemli bir adamın hikayesi etrafında dönen dizi, izleyicilere sıra dışı bir deneyim sunuyor.

BLOODHOUNDS

Polisiye ve gerilim sevenlerin ilgisini çeken "Bloodhounds", suçluları yakalamak için mücadele eden özel bir dedektif ekibinin hikayesini işliyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.