26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 26 Ağustos Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi?

26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 26 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor.  Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 26 AĞUSTOS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

26 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Özellikle, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

26 AĞUSTOS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür Show Tekrar, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

# reyting sonuçları
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