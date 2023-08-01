31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

31 Temmuz 2023 yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları açıklandı! Tüm Türkiye genelinde yapılan reyting belirlemesinde en çok izlenenlerin reyting sonuçları ve 31 Temmuz 2023 reyting sonuçları! Totaldeki ilk 10 program haberimizde işte detaylar ...

31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 31 Temmuz'da, izleyiciler birbirinden iddialı dizilerin ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Bu akşam ekrana gelen yapımlardan "Veda Mektubu", "Üvey Anne" ve "MasterChef All Star" gibi diziler, birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 31 TEMMUZ PAZARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

31 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle "Veda Mektubu", "Üvey Anne" ve "MasterChef All Star" gibi popüler yapımların performansı merak ediliyor.

31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

31 TEMMUZ PAZARTESİ GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI !

31 Temmuz 2023 Pazartesi reyting sonuçları  


TOTAL EN ÇOK İZLENEN DİZİ VE PROGRAMLAR


1- MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2- RUHUN DUYMAZ FOX
3- VEDA MEKTUBU KANAL D
4- SUT KARDESLER (T.S) SHOW TV
5- FOX ANA HABER FOX
6- TOKATCI (T.S) SHOW TV
7- SHOW ANA HABER SHOW TV
8- UVEY ANNEATV
9- KANAL D ANA HABERKANAL D
10- ATV ANA HABER ATV

30 Temmuz 2023 reyting sonuçları belli oldu! Türkiye en çok onu izledi30 Temmuz 2023 reyting sonuçları belli oldu! Türkiye en çok onu izlediMedya
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