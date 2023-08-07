6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 6 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan ''Vermem Seni Ellere ", ''Yaz Şarkısı'', "MasterChef Türkiye All Star" gibi programların yanı sıra yerli sinema da ''Hababam Sınıfı'' , yabancı sinemalardan ise '' Ölümcül Makineler '' ve ''Tehlikeli Yürüyüş'' gibi filmlerinin yer aldığı gecede yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 6 AĞUSTOS PAZAR GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

5 Ağustos Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle ''Yaz Şarkısı", ''Vermem Seni Ellere'' ve "MasterChef Türkiye All Star" gibi yapımların sonuçları merakla bekleniyor.

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

6 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde açıklanacak olan 6 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları için takipte kalın!

Dilerseniz önceki günün reyting sonuçları açıklanmıştı. Aşağıdaki haberimizden o sonuçlara ulaşabilirsiniz.