5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece hangi yapımlar mücadele etti ? 5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi İşte detaylar...

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 5 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan ''Güldür Güldür Show ",  "MasterChef Türkiye All Star" gibi programların ve  yerli sinema da ''Bayi Toplantısı'' , yabancı sinemalardan ise '' Çılgın Joe '' , ''Bebek Firarda'' ve '' Şirinler : Kayıp Köy '' gibi yapımlar, birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 5  Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 5 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

5 Ağustos Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle ''Güldür Güldür Show " ve   "MasterChef Türkiye All Star" gibi yapımların sonuçları merakla bekleniyor.

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Yerli ve yabancı sinemalarda ise '' Bayi Toplantısı '' ve Çılgın Joe '' gibi yapımlardan hangisi daha çok izlendi merak edilenler arasında.

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 4

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

5 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 5

Dilerseniz 4 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçlarını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

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