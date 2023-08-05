4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 4 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı dizilerin ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Bu akşam ekrana gelen yapımlardan ''Hayatımın Neşesi", ''Kısmet '' ve "MasterChef Türkiye All Star" gibi yapımlar, birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 4 AĞUSTOS CUMA GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

4 Ağustos Cuma gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle Hayatımın Neşesi , Kısmet , MasterChef Türkiye All Star gibi popüler yapımların performansı merak ediliyor.

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

4 AĞUSTOS CUMA GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada TRT1'de yayınlanan "Hayatımın Neşesi", 3. sırada ise FOX TV ' de yayınlanan '' Kısmet '' dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Hayatımın Neşesi" yer aldı.

3. sırada ise ''Kısmet '' dizisi yer alıyor.