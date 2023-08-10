9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 9 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Ruhun Duymaz(tekrar) Güldür Güldür Show(tekrar) Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

9 Ağustos Çarşamba gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle Benim Güzel Ailem ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların sonucu merakla bekleniyor.

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Totalde ilk 3 program ; MasterChef Türkiye All Star ( TV8) Benim Güzel Ailem (TRT 1) Ruhun Duymaz (FOX TV - Tkr ) olurken...

AB'de ilk 3 program ; MasterChef Türkiye All Star ( TV8) Benim Güzel Ailem (TRT 1) Ruhun Duymaz (FOX TV - Tkr )

ABC'de ilk 3 program ; MasterChef Türkiye All Star ( TV8) Benim Güzel Ailem (TRT 1) Güldür Güldür Show (SHOW TV- Tkr)

Dilerseniz bir önceki günün reyting sonuçlarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.