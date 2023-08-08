7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece hangi yapımlar mücadele etti ? 7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi. İşte detaylar...

7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 7 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Veda Mektubu , Ruhun Duymaz, Üvey Anne, MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 7 AĞUSTOS PAZARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

7 Ağustos Pazartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 

7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle  Veda Mektubu , Ruhun Duymaz, Üvey Anne, MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların sonuçları merak edilenler arasında.

7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

7 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 4

6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izlediMedya
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