Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

Ekranların sevilen dizisi Dönence hakkındaki bilgiler Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?
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Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun başrollerini üstlendiği Dönence dizisinin heyecan dolu 7. bölüm fragmanı sonunda seyircilerle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Dönence'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı, diziseverlerle buluştu.

DÖNENCE 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

TIKLA İZLE : DÖNENCE 9. BÖLÜM FRAGMANI

Gece, Gülce'ye karşı yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getirir. Gülce ise Gece'ye anlayışla yaklaşır. Öte yandan Gülce, Sosyal Hizmetler tarafından ailesinden ayırılma durumuyla karşı karşıya kalır. Verda ve Cem duydukları karşısında adeta şok olur. Peki, Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı? - Resim : 1

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

29 Ağustos Salı günü yayınlanan Dönence dizisinin 8. bölümde Gece, Gülce üzerinden yapılan suçlamalarla karşı karşıya kalıyor!

Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı? - Resim : 2

Cem’in gizlemeye çalıştığı hastalığı bir sürü soru işaretini de beraberinde getirir; Gece babasıyla ilgili gerçeği duyunca hayal kırıklığına uğrarken, Verda eşinin kendisini aldattığından şüphelenir, Özgür ise Gece’ye gerçekleri anlatamamanın verdiği yükle baş başa kalır. Her şey karmakarışık bir hal alırken Cem hastalığını daha ne kadar saklayabilecektir?

Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı? - Resim : 3

Miro'nun Gece’yle tekrar yakınlaşabilmek için Harun’un yardımıyla kurduğu plan git gide tehlikeli olmaya başlar. Gece, kardeşi üzerinden kendisine verilecek olan zararın farkında değildir. Harun, acımasızca Gece ve Gülce'nin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına izin verir.

Dönence 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı? - Resim : 4

Gece'yi Gülce üzerinden vurulacak olan plan gerçekleşir. Gülce'nin atak geçirdiği anların videosu sosyal medyada paylaşılır. Gece'nin bu durumdan haberi yoktur. Özgür, kulübün önünde kalabalığı görünce durumu öğrenip Gece'ye ulaşır. Bu sırada Gece, yolda gördüğü insanlar tarafında kötü muameleye maruz kalır ve kötü abla olmakla suçlanır. Herkes Gece'yi suçlarken Gülce'nin hamlesi Gece'yi şoke eder. 

29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı ? Türkiye en çok onu izledi!29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı ? Türkiye en çok onu izledi!Medya
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