29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi!

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 29 Ağustos Salıi günü reyting sonuçları açıklandı ! En çok hangi yapım izlendi ?

29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi!
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 29 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan  Dönence , Kim Milyoner Olmak İster ? ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor.  Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 28 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi! - Resim : 1

29 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi! - Resim : 2

Özellikle, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster ? ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi! - Resim : 3

29 AĞUSTOS SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Çöpçüler Kralı, üçüncü sırada Süt Kardeşler yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada Süt Kardeşler yer aldı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?30 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?Medya
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