30 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
30 Ağustos 2023 Çarşamba günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, Atv, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
09:00 Hafta Sonu
12:00 Gün İçinden
14:00 Ulusal Özel
16:00 Sanat Hayatı
17:00 Ulusal Özel
18:30 Yurdumuzun Türküleri
19:00 Haber Arası
19:30 Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI
07:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Godzilla 2 : Canavarlar Kralı
22:30 Yabancı Sinema San Andreas Fayı
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:45 Mutfak Bahane
05:45 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Taşıyıcı
21:45 Dersimiz Atatürk
23:45 Yabancı Sinema Taşıyıcı
02:00 Çemberimde Gül Oya
04:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema K9
22:15 Yabancı Sinema K9
00:30 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel
02:15 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru Murat ile Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
23:30 Yerli Sinema Banker Bilo
00:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı
01:45 Yabancı Sinema Kurtarıcı
03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Tatlı Vatan
22:30 Adım Farah
01:15 Tatlı Vatan
03:30 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Kalk Gidelim
07:15 Tozkoparan İskender: Zafer
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:25 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Son Taarruz
13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı
22:00 Benim Güzel Ailem
01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
03:55 Diriliş Ertuğrul
06:00 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak