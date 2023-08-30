30 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, Atv, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

09:00 Hafta Sonu

12:00 Gün İçinden

14:00 Ulusal Özel

16:00 Sanat Hayatı

17:00 Ulusal Özel

18:30 Yurdumuzun Türküleri

19:00 Haber Arası

19:30 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI

07:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Godzilla 2 : Canavarlar Kralı

22:30 Yabancı Sinema San Andreas Fayı

00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:45 Mutfak Bahane

05:45 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Taşıyıcı

21:45 Dersimiz Atatürk

23:45 Yabancı Sinema Taşıyıcı

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:00 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema K9

22:15 Yabancı Sinema K9

00:30 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel

02:15 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru Murat ile Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

23:30 Yerli Sinema Banker Bilo

00:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı

01:45 Yabancı Sinema Kurtarıcı

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Tatlı Vatan

22:30 Adım Farah

01:15 Tatlı Vatan

03:30 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Kalk Gidelim

07:15 Tozkoparan İskender: Zafer

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:25 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Son Taarruz

13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

15:15 Diriliş Ertuğrul

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı

22:00 Benim Güzel Ailem

01:30 Kendi Düşen Ağlamaz

03:55 Diriliş Ertuğrul

06:00 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak