MasterChef Türkiye All Star 73. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ?Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler kimler oldu ?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 73. BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR!

Heyecan dolu mücadelede takımlar dokunulmazlık oyunu için ellerinden geleni yapacak.

MasterChef'ten günün anlam ve önemine yakışır bir stüdyo hazırlığı ve isabetli bir konsept seçimiyle ve takımların inanılmaz mücadelesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek heyecan dolu bir bölüm geliyor.



MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerden tam not alarak dokunulmazlık oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

Kıvanç eleme potasına Tahsin'i yolladı ardından kırmızı takımın oylaması sonucu eleme potasına giden 2. isim de Gamze oldu.

MASTERCHEF 73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün zafere giden yollardaki şehirlerin yemekleri yapılacak '' Zafer Yolu Konsepti'' ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun sloganıyla izleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor.

GÜNÜN KONSEPTİ : ZAFERE GİDEN YOLDAKİ ŞEHİRLERİMİZİN YEMEKLERİ

MASTERCHEF'TE BUGÜN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK ?

Birbirinden iddialı tabaklarla takımlar menüleri şeflere sunacak. Kimin kazanacağı ise çok merak ediliyor. Zafer Yolu Konsepti oldukça zor yemekleri içinde barındıran bir konsept olarak dikkat çekiyor.