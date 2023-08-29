MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu!

Ekranların en çok sevilen ve izlenen yarışması MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu!

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu!
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 TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

 MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu! - Resim : 1

Bugün MasterChef'te dokunulmazlık oyununda kazananı belirlemek için Uncesco gastronomik şehirlerinden yemekler yapılacak. Sosyal medyada ise hangi takımın kazanacağı ise merak konusu oldu. MasterChef heyecan dolu yeni  bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek.

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu! - Resim : 2

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu! - Resim : 3

Haftanın ilk mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar içinde gerginlikler artıyor. Rekabet gittikçe kızışıyor.

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu! - Resim : 4

MASTERCHEF 71. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU ?

Esra yaptığı baklava ile mavi takım kaptanlığını kazandı ve kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.

Karşılıklı olarak takımlarına yarışmacıları seçtiler.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU ?

Mavi takımda ; Kaptan Esra, Sergen , Hasan, Dilara, Tolga , Tanya , Azize , Sefa , Kerem ve Batuhan olmakla birlikte

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu! - Resim : 5

Kırmızı takımda ise Kaptan Alican , Tahsin, Ayaz , Barbaros, Kıvanç , Gamze , Suna , Çağatay, Eda ve Kıvanç yer alıyor.

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Mavi takım kaptanı belli oldu! Takımlar oluşturuldu! - Resim : 6

MasterChef Türkiye All Star 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? MasterChef Türkiye All Star'dan elenen yarışmacı kim oldu?MasterChef Türkiye All Star 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? MasterChef Türkiye All Star'dan elenen yarışmacı kim oldu?Medya
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