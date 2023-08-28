MasterChef Türkiye All Star 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu? MasterChef Türkiye All Star'dan elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ ?

Yarışmaya veda eden isim Eray oldu.