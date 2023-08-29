MasterChef All Star'a katılan son isim, Kerem Giritlioğlu oldu! Kerem Giritlioğlu kimdir?

MasterChef programının merakla beklenen All Star sezonuna katılan son isim, Kerem Giritlioğlu oldu. 28 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümde izleyicilerle buluşacak olan yarışmacı, geçmişte yarıştığı sezonda büyük başarı elde ederek finale kalmış ve ikinci olmuştu. Peki, MasterChef Kerem hangi sezon yarıştı? O sezonun şampiyonu kimdi? Ayrıca, Kerem Giritlioğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında neler biliniyor?

MASTERCHEF ALL STAR'A KATILAN SON İSİM, KEREM GİRİTLİOĞLU OLDU! KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef'in eski finalistlerinden biriydi. Yarıştığı sezonda sergilediği tavırlar, yarattığı lezzetler ve şeflerle olan iletişimi ile dikkat çekmişti. Bu deneyimiyle birlikte Kerem Giritlioğlu, 28 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star kadrosuna katıldı.

Giritlioğlu'nun MasterChef serüveni sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yarışmacının 5 yıl sonra yeniden yarışmaya katılması, hayranları tarafından olumlu tepkiler aldı. Yarışmacının 2018 sezonunda elde ettiği ikincilikle tanındığını belirtmekte fayda var. O sezonun şampiyonu ise Uğur Kardaş oldu.

Kerem Giritlioğlu, Azerbaycan kökenli bir isim olarak biliniyor. İzmir Urla'da sahip olduğu restoranla da tanınan Kerem, aynı zamanda aşçılık eğitimi de almış bir isimdir. Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika alan Kerem Giritlioğlu, 2015-2016 yıllarında bu eğitimi tamamlamıştır. Kendisi aynı zamanda askerlik görevini Hakkari bölgesinde yerine getirirken de mutfakta yeteneklerini sergilemiştir.

Kerem Giritlioğlu'nun MasterChef All Star'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, onun bu deneyimi ve başarıları adım adım takip edilmeye devam edecek.