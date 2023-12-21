İsrail'i Bıraktılar İran'ı Hedef Aldılar! Türkiye Gazetesi'ne Göre İran İsrail'den Daha Tehlikeli

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bahane eden bazı medya kuruluşları, Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerini bozmak ve dikkatleri İsrail üzerinden İran'a çekmek için çabalıyor. Bu durumun son örneklerinden biri Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberinde göründü. Bilgen haberinde İran'ın sözde "Şi Hilali" dediği projesinin, İsrail'in Türkiye'yi de kapsayan ve 2. İsrail projesi olarak da bilinen "Denizden denize İsrail" projesinden daha tehlikeli olduğunu savundu.

Türkiye Gazetesi'nde İran Düşmanlığı

Türkiye Gazetesi'nin haberinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası yeniden gündeme gelen ve bir dönem Türkiye'nin BOP projesi olarak tanıdığı, ABD-İsrail projesi olan 2. İsrail projesi, İran üzerinden hafifletilmeye çalışıldı. Gazetenin haberinde, İran baş düşman olarak gösterilerek, Türkiye'nin terörle mücadelede bölgedeki en önemli ortaklarından biri hedefe konuldu. "İran'ın sinsi planlarını akıllara getirdi" ifadeleriyle açıklanan ve 2. İsrail'den daha tehlikeli olduğu savunulan, İran tarafından Türkiye'yi de kapsayan "Şi Hilali" projesinin İran tarafından hayata geçirme hayali olduğu öne sürüldü. Haberde, Irak'taki durum da çarpıtılarak sözde ABD-İran koalisyonu varmış gibi gösterilmeye çalışıldı.

Haberde konuşturulan ve ABD'de yaşayan, İran'daki bölücü hareketin lideri, İran hükümetini hedef alarak, sözde Türk milliyetçiliği adı altında Türkiye-İran ilişkilerini baltalama ve Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırma politikalarını savundu. Haberde İsrail'e karşı büyük mücadeleler yürüten Yemen'deki Husi hareketi de "İran güdümlü" olarak hedef alındı.