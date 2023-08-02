Kanal D'deki Üç Kız Kardeş dizisine 2 yeni oyuncu! Yeni sezonda ortalık karışıyor

Ülkemizde uzun yıllardır televizyon dizileri, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran önemli bir sektördür. Bu sektörde en çok ilgi gören yapımlardan biri de "Üç Kız Kardeş" dizisi. İki yıldır ekranda olan bu dizi, salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Dizinin final yapacağına dair çıkan iddialar, izleyicileri üzmüştü. Ancak sonrasında yapılan açıklamalarla bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Kanal D yönetimi ise, dizinin devam etmesi için yeni kararlar aldı.

Bu kararlardan biri de, "Üç Kız Kardeş" dizisine yeni oyuncuların dahil edilmesi oldu. Ağustos ayının son haftasında çekimlerine başlanacak olan diziye, yeni oyuncular da dahil olmaya başladı. Bu sayede, dizinin heyecanı ve ilgisi artacak gibi görünüyor.

Dizinin yapımcısı tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni oyuncuların kimler olduğu da belli oldu. İzleyicilerin yakından tanıdığı ve sevdiği oyuncuların yanı sıra, yeni yeteneklerin de diziye dahil olacağı belirtildi.

Turkiyegazetesi.com.tr'den Erdoğan Kan'ın aktardıklarına göre; Kanal D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi 'Üç Kız Kardeş'e 2 yeni oyuncu katılıyor. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin sete çıkış tarihi de belli oldu.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Kanal D ekranında yayınlanan 'Üç Kız Kardeş' dizisinin kadrosuna 2 yeni oyuncu katılıyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran ve yeni sezonu merakla beklenen dizinin sete çıkış tarihi de belli oldu.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun başrolünü paylaştığı, yönetmen koltuğuna Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı 'Üç Kız Kardeş' 13 Haziran Salı günü 53. bölümüyle 2. sezonu zirvede tamamladı. Önümüzdeki sezonda da salı akşamları yayınlanacak olan dizinin kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu.

'ÜÇ KIZ KARDEŞ'E SÜRPRİZ TRANSFER



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Merve Şen“Üç Kız Kardeş“in ekibine dahil oldu. Şen, “Cevriye” rolünü oynayacak ve Fatih’in (Hakan Atalay) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu Şen, 'Taçsız Prenses', 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' ve 'Senden Daha Güzel' dizilerinde de rol almıştı.

Ayvalık'ta çekilen dizinin 3. sezon hazırlıkları devam ederken, ekibe dahil olan bir diğer isim de yetenekli oyuncu Zuhal Acar oldu. 'Annem', 'Geriye Kalan' ve 'Hayat Mucizelere Gebe' adlıdizide de rol almış olan Acar, Serdar’ın (Vural Şahanoğlu) eşini oynayacak.

Ayvalık'ta çekilen 'Üç Kız Kardeş'in ağustos ortasında çekimlerine başlanması planlanıyor. Dizinin 3. sezon yayın tarihi ise Eylül'ün ilk haftası olacağı konuşuluyor.

"Üç Kız Kardeş" dizisi, Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip. Yeni oyuncuların dahil olmasıyla birlikte, dizinin daha da ilgi çekici hale geleceği kesin. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon ise, heyecanla bekleniyor.