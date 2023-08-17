Kanal D'nin Yargı dizisi sürprizlerle geliyor! 3. sezon tarihi belli oldu

7 Mayıs Pazar akşamı 2. sezonun son bölümüyle ekrana gelen Yargı dizisi, Ilgaz'ın cenaze sahneleriyle oldukça konuşuldu. Ilgaz'ın yaşadığı anlar ise sosyal medyayı salladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekibin sete çıkış tarihi belli oldu.

YARGI DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU



Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’nın sete çıkma tarihi eylül ayının başı olarak belirlendi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Eylül ayının ilk haftasında sete çıkacak. dizinin eylülün 2. haftasında yayınlanması bekleniyor. Ayrıca dizide zaman atlaması olacağı iddia ediliyor.

KAAN URGANCIOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Kaan Urgancıoğlu'nun diziye veda edeceğine yönelik iddialar vardı. Gelen bilgiye göre Kaan Urgancıoğlu dizide yer almaya devam edecek.

ILGAZ ÖLMEDİ

Gelen bilgiye göre Yargı dizisinin seyircileri ters köşe olacak. Aslında senaryo gereği Ilgaz ölmedi ve ilerleyen bölümlerde bir planın parçası olarak geri dönecek.

Eylül'de ekrana gelecek olan Yargı dizisinin kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı öğrenildi.

Derleme: Ulusal.com.tr