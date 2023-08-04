MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata ''

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata '' İşte detaylar...

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata ''
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MasterChef Türkiye All Star 46. bölümün dün akşam  yayınlandı.  Ardından yayınlanan 47. bölüm fragmanından yeni detaylar haberimizde. Günün konsepti çikolata. Bugünkü heyecan dolu bölümüyle MasterChef Türkiye All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA DÜN NELER OLDU ? 

Sergen'den MasterChef Türkiye All Star'da  şaşırtan ifadeler! '' İnşallah kaybederiz ''sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata '' - Resim : 1

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA DÜN İLK KEZ YAPILAN  KONSEPT

Yeni konsept göze çarptı. İlk kez stüdyoda misafirler vardı.

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata '' - Resim : 2

İlk kez stüdyoda misafirler vardı  ve değerlendirmelerini puanlandırıp bir kağıda yazarak kutuya attılar ardından hesaplamalar yapıldı ve günün kazananı belli oldu. 

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata '' - Resim : 3

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! 

Heyecan dolu yarışmada yine nefesleri kesecek bir mücadele seyircileri bekliyor. 

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata '' - Resim : 4

'' BUGÜN GÜNLERDEN ÇİKOLATA '' 

MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı! '' Bugün günlerden çikolata '' - Resim : 5

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