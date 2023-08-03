MasterChef Türkiye All Star 46 bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef'te yeni konsept!

MasterChef Türkiye All Star 45. bölümün dün akşam yayınlandı. Ardından yayınlanan 46. bölüm fragmanından yeni detaylar haberimizde . Yeni konsept göze çarptı. İlk kez stüdyoda misafirler olacak. Bugünkü heyecan dolu bölümüyle MasterChef Türkiye All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

İşte dikkat çeken yeni konsept. Anadolu'dan gelen 5 misafirin değerlendirmeleri sonucu kazanan belirlenecek!

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI: KARAYİP YEMEKLERİ KONSEPTİYLE HEYECAN DORUKTA

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI MERAKLA BEKLENİYOR

Peki, kim dokunulmazlık oyununu kazanacak? MasterChef Türkiye All Star 45. bölümde gerilim dolu anlar.

STÜDYODA GERGİNLİK: SERGEN VE KIRMIZI TAKIM KAPTANI GAMZE ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR MU?

Tüm Gözler MasterChef Türkiye All Star'da. izleyiciler yeni bölüm için ekran başında olacak. Heyecan dolu bir mücadele devam ediyor.

Sergen'in tartışmaları : MasterChef Türkiye All Star'da dikkat çeken karakter



GÜNÜN KAZANANI KİM OLACAK ?

MasterChef Türkiye All Star'da kıyasıya mücadele devam ediyor. İki takımında çıkardığı tabaklar , şeflerin değerlendirilmesi sonucu kazanan takımı belirleyecek. İşte mavi ve kırmızı takımın tabakları.

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan dolu bir bölüm bizleri bekliyor. İzleyicilerin bir başka merak ettiği konu ise yeni bölüm fragmanı çıktı mı sorusu oluyor.