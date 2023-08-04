Maviye Sürgün dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Defne hapse girecek mi ?

Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün'ün 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Hakan Salınmış'ın paylaştığı dizide yeni bölüm heyecanı başlıyor. Dikkatleri üzerine toplayan fragmanının ardından Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü 2 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluştu. Yeni bir dizi olmasından dolayı filmin konusu ve karakterlerin hikayesi de merak edilenler arasında. İşte Maviye Sürgün dizisinin konusu ve 9. bölüm fragmanı...

MAVİ SÜRGÜN DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Ali'nin zorlu mücadelesi sürüyor

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süreliğine açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali, eşinin ölümcül hastalık haberiyle sarsılır. Eşini ve çocuklarını yanına alarak kayınpederinin yanına taşınır. Acı bir yasın içine gömülen aile, bir gece Ali'nin denize açılmasıyla hayatlarında bir dönüm noktası yaşayacaktır.

Gizemli kurtuluş ve Tanrı misafiri

Denizde sürüklenen bir botu fark eden Ali, içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı kadın, Defne adında gizemli bir kadındır. Defne geçici hafıza kaybına uğramış ve kim olduğunu hatırlamamaktadır. Ali, onu kayınpederinin oteline getirir ve ona " Tanrı misafiri " der.

Defne'nin sıra dışı geçmişi

Defne'nin aslında dolandırıcı olduğu ortaya çıkar. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan ile bu kasabada karşılaşır ve artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Maviye Sürgün'de Ali, Defne ve Ozan üçgeni etrafında dönen olaylar ve aşklar izleyenleri büyüleyecek.

Sırlar ve aile ilişkilerinin örtüsü aralanıyor

Maviye Sürgün'de sırların ve aile ilişkilerinin çözülmeye başlamasıyla heyecan dorukta. Dizide, tutkulu aşkların yaşandığı, sırların açığa çıktığı ve unutulmaz günlerin yaşanacağı kaçınılmaz bir dönem başlıyor. İzleyenleri büyüleyen bu sürükleyici hikaye, 8. bölümüyle ekranlara taşınıyor.

Maviye Sürgün dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Defne hakim karşısına çıkıyor. İzleyiciler de Defne hapse girecek mi sorusunu merak ediyor ayrıca '' Sana gerçekleri anlatmak istiyorum... '' sloganıyla yayınlanan fragmanda Kürşat gerçekleri öğrenecek mi sorusu da dizide merak edilenler arasında . Dizinin yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek yepyeni bir bölüm heyecanla bekleniyor.