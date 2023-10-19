'Medya ve Yerel Yönetimler' Paneli Gerçekleştirildi

Düzce Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve UMED’in katkılarıyla düzenlenen ‘Medya ve Yerel Yönetimler’ paneli Düzce Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Prof.Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Oya Kocaman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, Düzce’de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan’ın moderatörlüğünde izleyicilerle buluşan Gazeteci ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, Gazeteci ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik, Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Edip Üzen ve Gazeteci Yazar Esra Elönü panel konularına dair değerlendirmelerde bulundu.

‘Yerel Yönetimlerin Önemi’, ‘Yerel Yönetimlerin Sesi Olarak Medya’, ‘İletişim Çağında Yerel Yönetimler ve Medya İlişkisi’, ‘Şehirlerin/Kamuoyunun Sesi Olarak Yerel Medya’, ‘Yerel Yönetimlerin Medyada Temsili’, ‘Bir Köprü Olarak Medya’, ‘Yerel Yönetimlerde Medya Stratejisi’, ‘Yerel Yönetim Bağlamında Kriz İletişimi’ konularının panelistler tarafından ele alındığı panelde özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dair söylemler gerçekleştirildi.

Yerel yönetimlerin son dönemde sosyal medyada gösterdikleri performans ve hizmetlerin vatandaşlara doğru ulaştırılması konularının görüşülmesinin ardından panelin önemine değinen Gazeteci Yazar Esra Elönü, son dönemlerde yerelden başlayıp ulusala yayılan psikolojik harekât operasyonlarına şahitlik ettiklerini belirterek, “Yalan ile gerçekleri perdelemek isteyenler her yerde mevcut. Bu kapsamda İletişim Başkanlığımızın çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Belediyelerimizin de kendi bünyelerinde doğrulama merkezleri kurmaları artık elzemdir” dedi.

Özellikle üniversite öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, katılımcıların sorularının cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.