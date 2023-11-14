TRT 1’in Yeni Dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”ye Görkemli Gala

TRT 1’in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” ilk bölümüyle dün akşam ekran yolcuğuna başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine, TRT Yönetimi, yapımcı Emre Konuk, yönetmen Sedat İnci ile dizinin başrol oyuncularından Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır ve Tuvana Türkay katıldı.

“Selahaddin Eyyubi Dizisi, Filistin’in Kırmızı Çizgimiz Olmasının Yapımcılık Dünyasındaki Karşılığıdır”

Dizinin ilk bölüm izlemesine katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Selahaddin Eyyubi'nin tarihin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu ve mücadelesinin anlatıldığı yeni diziyi izleyiciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirterek, “1187 yılında Haçlı ordularını Kudüs topraklarından söküp atan Selahaddin Eyyubi hem kendi dönemine hem de sonraki asırlara damga vurmuş bir şahsiyettir. 'Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki?' diyen Selahaddin Eyyubi, büyük bir inançla verdiği mücadelenin sonunda, kazandığı zaferle bugün kutsal mekanın işgalcilerine çok büyük bir mesaj vermektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği bir söz vardır. ‘Filistin bizim kırmızı çizgimizdir’ der. Aslında Selahaddin Eyyubi dizisi, Filistin'in bizler için kırmızı çizgi olmasının yapımcılık dünyasındaki karşılığıdır. Umuyorum ki bu kıymetli proje Kudüs'ün tüm Müslümanlar için kıymetini ve Filistin'in verdiği mücadelenin daha görünür olmasına katkı sağlar,” dedi.

“Gazze’de Yaşanan Gerçekleri Anlatmak İnsani ve Vicdani Bir Vazifedir”

Sobacı, bugün Kudüs ve Gazze'de İsrail'in Filistin'e karşı büyük bir katliam yaptığını kaydederek, şunları aktardı:

- Dünyanın gözü önünde, hiçbir kural tanımaksızın insanlık suçu işlenmektedir. Batı dünyasının suskunluğu ve uluslararası medyanın bu mezalim karşısındaki zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları ve yaptığı yayınlar, dünya kamuoyunun vicdanını sarsmaktadır. Biz TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze'de yaşanan katliamı, Kudüs'ün ve bu coğrafyanın çektiği ıstırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak görüyoruz.

"Düşmanları Tarafından da Sevilen Bir Karakter"

"Selahaddin Eyyubi" rolünü oynayan Uğur Güneş, dizinin Türkiye ve dünya için farklılık yaratan bir proje olduğunu dile getirerek, "Canlandırdığım karakter adı üstünde Kudüs fatihi. Merhameti, adaleti, alimliği ile dünyaya nam salmış. Düşmanları tarafından da sevilen bir karakter. O yüzden bu karakteri canlandırmak benim için çok önemli." diye konuştu.

Dizide "Süreyya" karakterini canlandıran Dilin Döğer ise Selahaddin Eyyubi'nin dünya üzerinde değişime yol açmış bir lider olduğuna vurgu yaparak, "Onun hayatının anlatıldığı bir projede yer almak hem sorumluluk hem de heyecan verici benim için," dedi.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” 2. bölümüyle 20 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.