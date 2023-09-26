Ayasofya Kapısını Yine mi Yediler? Bir Kapı Daha Kırıldı! Yok Artık Dedirtti!

Ayasofya kapısını yine mi yediler? Kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar "sadece ittirdim" diyerek kendisi savundu! 2020 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya'nın gün geçtikçe hasarlar alması gündem oluyor. Bugün yine şok edecek bir haber geldi! Sabaha karşı 05.30 gibi kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar isimli bir vatandaş tepkilere sebep oldu!

Ayasofya Kapısını Yediler mi? Ayasofya Kapısını Nasıl Kırdı?

Ayasofya'nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Ayasofya kapısını yediler mi konusunda meraklar içinde kalan vatandaşlar için söz konusu olay bugün 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü ve Ayasofya Camisi Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralar üzerinde inceleme yaptıklarını belirterek, kapıyı kırdığını söyledikleri Atıf Kasar'dan kurum adına şikayetçi oldu.

Güvenlik Görevlisi Turgay Benek Fark Etti!

Ayasofya Camii'nin kapısının kırıldığı gece güvenlik görevlisi olarak görev yapan Turgay Benek, mahkemede tanık olarak ifade verdi. Benek, şöyle konuştu:

"O gün çalışıyordum. Sabah erken saatlerde devriye gezerken kapının kırıldığını fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazından sonra kısıtlama bölgesine geçerek kapıyı kırdı. Saat 05.29'da. Kırdıktan sonra üst kata çıktı. Üst katlarda biraz dolaştı. Bir köşede biraz uzandı. Sabah 08.00'de yola çıktı."

Atıf Kasar İsimli Şahıs'ın Savunması Pes Dedirtti!

Kapıyı kırmakla suçlanan Atıf Kasar, "kamu malına zarar vermek, ibadethane ve mezarlıklara zarar vermek" suçlamalarıyla yargılanıyor. Sanık Atıf Kasar, kapının kırılmasıyla ilgili olarak, "Ben kırmadım. Sadece ittim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılabilecek bir kapı değil." dedi.

Hakim, kırılan kapının kültür varlığı olup olmadığının tespiti ve maliyetinin değerlendirilmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkeme süreci devam ediyor. Sonucunda neler olacak birlikte göreceğiz. Konuya ilişkin dava sonucunu takip ediyor olacağız.