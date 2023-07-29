Borsada para kazanmak haram mı? Diyanete göre borsa caiz midir?

Son zamanlarda borsada işlem yaparak çok büyük paralar kazanan birçok insan var. Hatta brokerlık denilen bir meslek bile ortaya çıktı. Borsada şirketlerin hisselerine ortak olarak al-sat işlemi yapan bu kişiler bilgili, sabırlı ve kararlı olduğunda çok güzel paralar kazanabiliyorlar. Fakat bu şekilde para kazanmak gerçekten caiz mi çoğu kişi bilmiyor. Farkında olmadan haram para mı kazanıyoruz? Bu konuda fetva veren diyanet ve bazı kişilere göre borsanın haram olup olmadığını sizler için araştırdık.

DİYANET'E GÖRE BORSA HARAM MI?

Diyanet'e göre eğer yatırım yaptığını şirket herhangi bir yolla haram para kazanmıyorsa bu caizdir. Ancak yatırım yaptığınız şirket faiz ile kazanıyorsa, alkol satıyorsa veya haram olarak sayılabilecek işler yapıyorsa bu kesinlikle caiz değildir. Yani dine aykırı bir şekilde iş yapan kuruluş, kurum ve ticari müesseselerin hisse senetlerini almak, satmak ayrıca faiz ile kazanan hisse senetlerinin alım ve satımını yapmak kesinlikle haramdır.

DİYANET'E GÖRE BORSADA AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ YAPMAK CAİZ Mİ?

Açığa satış, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının (hisse senetleri gibi) satışı veya satış emri verilmesi anlamına gelir. Belirli hisse senetlerinin değer kaybedeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bu yöntemde, yüksek fiyatlı hisse senetleri satılır ve daha sonra daha düşük bir fiyattan geri alınarak aradaki fiyat farkından kar elde edilir.

İşlemin yapıldığı günden takas tarihine (T+2) kadar yatırımcının beklentisi (fiyat düşüşü) karşılanırsa, satılan paylar piyasadan geri alınarak karşı tarafa teslim edilerek işlem sonlandırılır. Ancak bu süre zarfında beklenti karşılanmazsa satılan hisse senetlerinin takas tarihinde teslim edilmesi gerekir, böylece işlemin tamamlanması için gerekli miktarda hisse senedi başka bir kaynaktan borçlanarak temin edilir. Açığa satış, İslam fıkhı açısından, sahip olunmayan payların satışına karışması, borç işlemlerine konu olan maddi varlıkların bulunmaması veya fazlalık talep edilirken faiz yasağının (tefecilik) potansiyel ihlali nedeniyle caiz değildir. ödünç alınan hisseler karşılığında.

CÜBBELİ AHMET HOCA BORSA HAKKINDA NE DİYOR?

Cübbeli Ahmet hoca şu anki borsa sisteminin tamamen islama göre aykırı olduğunu söylüyor. Bu sebeple borsada yapılan tüm işlemlerin haram olduğunu ve hayali sanal düzenlemelere göre yapıldığın için kesinlikle caiz olmadığını belirtiyor.

NİHAT HATİPOĞLU'NA GÖRE BORSADA İŞLEM YAPMAK CAİZ MİDİR?

Nihat Hatipoğlu Diyanet'in fetvasına benzer şeyler söylemektedir. Eğer yatırım yaptığınız şirket islama aykırı bir iş yapmıyorsa borsada bir işlem yapmanız haram değildir. Ayrıca enflasyon kadar bile faiz alınmasının haram olduğunu da ekliyor.