Direnişin Simgesi Keffiye Nedir? Neyi Simgeler? Filistinliler İçin Anlamı Nedir?

Filistin Keffiyesi, genellikle boyuna veya başa takılan kareli siyah beyaz bir eşarptır. Keffiye, Osmanlı döneminde Filistin toprağında çiftçiler tarafından giyilirdi. Bu, kişinin kırsal kesimde yaşadığını simgeler ve kentte yaşayanlardan ayırırdı.

Birlik ve Beraberlik Duygusunu Yansıtır

1930'lardaki Arap İsyanında Filistin halkı bu keffiyeyi takmışlar ve milliyetçiliğin sembolünü oluşturmuşlardır. Bu durum 1938'de isyan liderlerinin kentli sınıflara geleneksel tarbuş (fes) şapkalarını kefiye ile değiştirmelerini emretmesiyle gittikçe kullanışlı hale gelmiştir. Bu hamlenin amacı birlik yaratmak ve isyancıların şehirlere girdiklerinde uyum sağlamalarına olanak tanımaktı.

Asıl önemi ise 1960'da Filistinli siyasetçi Yaser Arafat tarafından anlaşılmıştır.

Filistin Direnişinin Sembolü

Kutsal topraklara sahip olan Filistin, yıllardır zulme uğruyor. Son olarak da İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkı, direnişlerini keffiyelerini giyerek gösteriyor.

Keffiyenin Sembolleri Neyi Anlatıyor?

Balık ağı deseni, Filistinli denizcilerin Akdeniz ile bağını simgeliyor.

Zeytin yaprağı deseni, dayanıklılığı ve kararlılığını temsil ediyor.

Kalın şeritler, Filistin'den geçen ticaret yollarını, tüccarlık faaliyetlerini ve kültürel alışverişin geçmişini simgeliyor.