Zaman herkes için değerlidir! 00.00 saatinin ise anlamını duyduğunuzda inanamayacaksınız

Saatlerin anlamaları herkes tarafından merak ediliyor. Gün içindeki 24 saatten en çok anlamı merak edilen 00.00 manası nedir?

Zaman herkes için değerlidir! 00.00 saatinin ise anlamını duyduğunuzda inanamayacaksınız
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Eski gün bitimi, yeni gün başlangıcı olan 00.00 saati herkesin hayatında geri döndürülemez bir kum saati misali işlemeye devam ediyor. 00.00 saatinin anlamını sizler için bulduk.

00.00 SAATİNİN ANLAMI NEDİR?

Zaman herkes için değerlidir! 00.00 saatinin ise anlamını duyduğunuzda inanamayacaksınız - Resim : 1

Saat uygulamalarında gece yarısı 00:00 'ı gördüğünüzde sevdiğiniz kişide sizi rüyasında görüyor manasındadır. Bu saat ilerleyen zamanlarda sevdiğinizle buluşacağınız anlamına da geliyor. Heyecan, sevgi ve sadakatin uyumlu manası bu saatle sembolize ediliyor.

00.00 SAATİNİN SUFİ YORUMU NEDİR?

Bazı kaynaklara göre ise 00.00 saatinin anlamı "Seni şu anda rüyasında görüyor." anlamına gelirken, Sufi kaynaklar bu saatleri kişinin ölüme bir adım daha yaklaştığı manasında da yorumladığı biliniyor.

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