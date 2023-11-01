TOGG Teslimatı 10 Bine Yaklaştı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un teslimatlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Ekim ayında 3 bin 567 kullanıcıya TOGG teslimatı yapıldı.

TOGG Teslimatı 10 Bine Yaklaştı
Son Güncelleme:

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından teslimatlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Ekim ayında 3 bin 567 TOGG T10X modeli vatandaşlara teslim edildi.

Teslimatlarına mayıs ayında başlanan T10X modeli şimdiye kadar 9 bin 171 adet kullanıcıya ulaştı.

Yurtta son verilere göre 51 bin 219 elektrikli otomobil yollarda. Trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bini aşkın otomobilin yüzde 0,3'ünü elektrikli araçlar oluşturuyor.

Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit.

# togg
Çok Okunanlar
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar ABD'NİN BOMBARDIMAN UÇAKLARI İNCİRLİK'TE! | Ulusal Haber ABD'NİN BOMBARDIMAN UÇAKLARI İNCİRLİK'TE! | Ulusal Haber Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao