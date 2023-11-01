TOGG Teslimatı 10 Bine Yaklaştı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından teslimatlarla ilgili son bilgileri paylaştı.



Ekim ayında 3 bin 567 TOGG T10X modeli vatandaşlara teslim edildi.



Teslimatlarına mayıs ayında başlanan T10X modeli şimdiye kadar 9 bin 171 adet kullanıcıya ulaştı.



Yurtta son verilere göre 51 bin 219 elektrikli otomobil yollarda. Trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bini aşkın otomobilin yüzde 0,3'ünü elektrikli araçlar oluşturuyor.



Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit.



