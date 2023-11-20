Tek Bir Kaşıkta Taş Gibi Yoğurt Yaptı! Ev Yoğurdunun Sulu Olmaması İçin

Ev yoğurdu yapmak için çok düşünmeyin! Yöntem çok basit aslında. Anadolu kadınları yıllardır bu yöntemi yapıyor. Ev yoğurtlarının sulanmasından şikayetçiyseniz siz de bu yöntemi bir kenara yazın!

Tek Bir Kaşıkta Taş Gibi Yoğurt Yaptı!

Sindirim sağlığı için en faydalı olan besinlerden biri olan yoğurdu mutlaka evde yapın. Evde yapılan yoğurdun içeriğinde sağlıklı probiyotik ve bakteri sayısı oldukça fazladır. Bunlar için ev yoğurdunu deneyeme çalışanların çoğu sulanma sorunu ile karşı karşıya kalır. Bunun yaşanmaması için daha önce sulanmış yoğurdun mayasını sakın kullanmayın!

Bununla beraber yoğurt yaparken tencereye eklediğiniz sütün üzerine süzgeç şeklinde kapak koyun. Kaynayan süt kendi kendine böylece katılaşır. Süzgeç yoksa bunun yerine ince bir tülbent örtün. Bu da aynı görevi görecektir. Süt kaynadıktan ve katılaştıktan sonra mayayı koyun karıştırın. Ortalama 10 dakika daha kaynatın. Akabinde etrafını sarıp serin bir yere bırakın. Ortalama bir gün boyunca hiç açmayın. Derin bir tencere mutlaka kullanın. Bu tencere sadece yoğurt için kullandığınız bir tencere olması işinizi kolaylaştırır.