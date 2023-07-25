Bakan Koca'dan ilaç fiyatlarına zamla ilgili açıklama! 6 ayda bir yapılacağını duyurdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarına gelen zammın "kur güncellemesi" olduğunu söyledi. İlaç fiyatlarının döviz kuruna göre 6 ayda bir güncelleneceğini belirtti. Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaları da yalanladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaca yapılan zamlara ilişkin "Zam değil, kur güncellemesi" dedi. Koca, ilaç fiyatlarında yılda bir kez yapılan kur güncellemesinin de bundan sonra 6 ayda bir yapılacağını duyurdu.
- İlaç fiyatlarında yapılan, kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. Ocakta avro kurunun Türk lirası karşılığını 10,75 olarak güncellemiştik. Şimdi bunu 14,1 olarak güncelledik. İlaç alırken avroyu 14,1 lira kabul ediyoruz.
"STOKTA YETERLİ AŞIMIZ VAR"
Bakan Koca, stoklarda Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaları da yalanladı.
- Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim.