Fahrettin Koca'dan Hatay'da şebeke suyu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından deprem bölgesinde salgın hastalık riskine ilişkin açıklama yaptı.

Koca şunları söyledi:

- Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir su, güvenilir gıda ve hijyenik tuvalet ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak, salgın ihtimali o kadar azalacak.