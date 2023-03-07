Fahrettin Koca'dan Hatay'da şebeke suyu uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. Koca, " Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından deprem bölgesinde salgın hastalık riskine ilişkin açıklama yaptı.
Koca şunları söyledi:
- Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir su, güvenilir gıda ve hijyenik tuvalet ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak, salgın ihtimali o kadar azalacak.
"HATAY'DA SU AÇISINDAN SORUN YOK"
Hatay'da su sıkıntısı olmadığını söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu:
- Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı olarak kullanılabilir. AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.
OLASI DEPREMLERE KARŞI HASTANELERİN DURUMU
Sağlık Bakanı Koca , olası depremlere karşı diğer illerdeki hastanelerde risk değerlendirme ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
- Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara’daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı 1-2 gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız.
Kaynak: TRT Haber
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