Fahrettin Koca'dan İstanbul'a kızamık uyarısı! Vakaların yüzde 86'sı megakentte...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"Kızamık salgını" iddiaları ile ilgili de konuşan Bakan Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı.

Salgın durumunun söz konusu olmadığını ve hastalığın kontrol altında olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin uygulandığını söyledi. Koca, filyasyon çalışmalarının da son derece sıkı şekilde yapıldığını belirtti.

"İSTANBUL AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE VAKALAR VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: