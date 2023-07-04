Fahrettin Koca'dan İstanbul'a kızamık uyarısı! Vakaların yüzde 86'sı megakentte...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık salgını iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çeken Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'u uyararak vakaların yüzde 86'sının İstanbul'da olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
"Kızamık salgını" iddiaları ile ilgili de konuşan Bakan Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı.
Salgın durumunun söz konusu olmadığını ve hastalığın kontrol altında olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin uygulandığını söyledi. Koca, filyasyon çalışmalarının da son derece sıkı şekilde yapıldığını belirtti.
"İSTANBUL AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE VAKALAR VAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
- Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı