Kızamık vakalarında korkutan artış: İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da kızamık hastalığı nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti. Nisan 2022 - Mart 2023 arasında Türkiye, 457 kızamık vakası ile Avrupa'da 3. sırada yer aldı. Vakaların 343'ünün ise 2023'ün ilk 2 ayında görülmesi dikkat çekti.

"ÖLÜME VE SALGINA YOL AÇABİLEN VİRAL ENFEKSİYON"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızamık hastalığını, "daha çok çocukluk çağında geçirilen, ateşli, döküntülü, komplikasyonları ve istenmeyen etkileri olabilen, ölüme ve salgına yol açabilen viral enfeksiyon" diye tanımladı.

Çocukken aşılanmayan kişilerin erişkin yaşlarda da kızamık geçirebildiğini söyleyen Dökmetaş, toplumda uygun şekilde aşılar yapılırsa çocukluk çağından itibaren kızamığın neredeyse hiç görülmeyeceğini anlattı.

Prof. Dr. Dökmetaş, aşının yapıldığı yaşa ve aralığına bağlı olarak yüzde 98-99 oranında koruyucu olduğuna dikkati çekerek, sadece bireyin değil toplumun korunması için aşılanma oranının yüzde 90'larda olması gerektiğini vurguladı.